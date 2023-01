Três Lagoas registra 47 casos positivos de dengue já em janeiro

O mês de janeiro começou e Três Lagoas registra 47 moradores com dengue nesta semana. A informação é da Secretaria Municipal de Saúde de Três Lagoas, por meio da equipe de Vigilância Epidemiológica, que divulgou, nesta terça-feira (3), o boletim de monitoramento referente à 52ª semana.

O total de casos notificados, como suspeitos de dengue chega a 2.649, sendo 986 positivos e 1.583 casos com resultado negativo. Três Lagoas está entra as cidade de Mato Grosso do Sul com mais exames positivos de dengue.

Os principais focos do mosquito, na região, foram em depósitos móveis, como vasos de plantas ou objetos que acumulem água, além de lixo descartado irregularmente, pneus e em locais naturais, como em tronco de árvores e outras vegetações.