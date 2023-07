Três Lagoas registra 5 casos de meningite e amplia vacinação

Cinco moradores de Três Lagoas testaram positivo para meningite, no primeiro semestre de 2023. O número já supera o total registrado no ano anterior, que foi de três casos confirmados da doença. Um dos fatores para o aumento de pacientes diagnosticados, segundo o setor da Saúde, é o baixo índice de vacinação na cidade. Para tentar mudar o cenário e aumentar a quantidade de vacinados, a Secretaria de Estado de Saúde ampliou o público-alvo da vacina meningocócica ACWY, e o prazo até o dia 31 julho.

Os novos grupos inclusos são: adolescentes de 11 a 18 anos de idade; profissionais da saúde em atividade e dose de reforço para adolescentes ou adultos que vivem com HIV/Aids.

O imunizante está disponível em todas as Unidades de Saúda da Família (USF) de Três Lagoas. Diante das notificações, foram feitas ações de prevenção e controle da doença, como quimioprofilaxia dos comunicantes próximos e intensificação vacinal nos bairros, com casos positivos. A infecção por esse tipo de meningite pode afetar diversos órgãos do corpo humano. Segundo especialistas, a doença pode ser fatal em 25% dos casos. A meningite bacteriana pode apresentar formas mais graves, causadas por várias bactérias, entre elas, o meningococo (Neisseria meningitidis), o pneumococo (Streptococcus pneumoniae), o Haemophilus influenzae, entre outras.

As bactérias são transmitidas pela tosse ou espirro do paciente, por meio de secreções eliminadas pelo nariz e boca. Para que essa transmissão ocorra, há necessidade de contato direto, íntimo e frequente com a pessoa doente (troca de secreção). Até o momento apenas 150 jovens e adolescentes foram vacinados na campanha.