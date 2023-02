Três Lagoas registra 510 acidentes de trabalho, segundo a Vigilância em Saúde

Três Lagoas registrou 510 casos de acidentes de trabalho, segundo informou o Serviço de Vigilância em Saúde do Trabalhador da Secretaria Municipal de Saúde (SMS). O dado se refere ao período de janeiro a dezembro de 2022.

O número é praticamente o mesmo registrado em 2021, quando ocorreram 511 acidentes com profissionais autônomos, contratados, servidor público, entre outros, representando estabilidade dos casos notificados na cidade.

Levantamento

Do total registrado em 2022, 77% (392 casos) são do sexo masculino e 23% (118 casos) do sexo feminino. Quanto às partes do corpo mais atingidas por acidentes de trabalho, a mão está em primeiro lugar, com 167 casos, seguida pelo membro superior (92 casos) e membro inferior (74 casos).

O município apresentou queda no ano passado de 28,57% no número de óbitos causados por acidente de trabalho, comparado a 2021. Foram contabilizados 5 casos no ano passado e no ano anterior 7 casos.

Em 2022, das cinco mortes, 4 foram de homens e uma de mulher, os tipos de acidentes: três casos de queda de altura, um acidente por arma de fogo e um acidente de trânsito. Enquanto, em 2021, todos óbitos foram de vítimas do sexo masculino, quatro por acidente de trânsito, 2 quedas de altura e 1 acidente com veículo.

O Serviço de Vigilância em Saúde do Trabalhador ressalta algumas medidas que devem ser adotadas pelos trabalhadores, como ficar atento aos riscos presentes nos locais e nos processos de trabalho, além de adotar medidas de saúde e segurança, evitando acidentes de trabalho e doenças ocupacionais. E em casos de acidentes ou doenças relacionadas ao trabalho, procure a Unidade de Saúde mais próxima da sua casa.