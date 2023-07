Três Lagoas registra 667 acidentes de trânsito no primeiro semestre

O número de acidentes e mortes no trânsito, em Três Lagoas, ainda é alto. Esse cenário é revelado pelos dados do Departamento Municipal de Trânsito e Polícia Militar, do primeiro semestre de 2023, quando foram registrados 667 acidentes, sendo que 263 deles envolvem motocicletas, 387 registros tiveram vítimas e seis pessoas morreram.

O diretor de Trânsito e Sistema, Edgar Wegner, destaca que 80% dos acidentes fatais envolvem motociclistas. E mesmo que ocorra fiscalização e sinalização, é preciso educação e conscientização de todos os condutores.

Confira a reportagem abaixo: