Três Lagoas registra 7,4°C nesta segunda e a temperatura volta a subir

Semana começa com muito frio. A temperatura mínima registrada foi de 7,4°C, mas, no decorrer do dia, os termômetros voltam a se elevar. A segunda-feira (26) será de sol, com tempo estável e sem previsão de chuva.

De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), além do tempo estável, os valores da umidade relativa do ar voltam a registrar baixos níveis, entre 10% e 20%.

Continue Lendo...

Ainda, entre segunda e terça-feira, as temperaturas permanecem em gradativa elevação devido a um sistema de alta pressão que impulsiona o ar seco para Mato Grosso do Sul.

Em Três Lagoas, a temperatura máxima não passa dos 23°C.