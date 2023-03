Três Lagoas registra 771 casos confirmados de dengue

O ano de 2023 começou com elevado número de casos suspeitos e confirmados de dengue em Mato Grosso do Sul. Em Três Lagoas, não é diferente. As fortes chuvas que atingem o município, desde o início do ano, contribuíram para o aumento da proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya.

Somente na décima semana do ano, conforme o boletim de monitoramento, foram registrados, em Três Lagoas,163 casos suspeitos de dengue. Totalizando do início do ano até agora, 771 casos confirmados.

A secretaria Municipal de Saúde de Três Lagoas tem feito uma força tarefa no combate à dengue, percorrendo os bairros com mais casos de foco do mosquito. O mutirão começou no bairro Vila Nova na semana passada. Ao todo foram visitados 2.338 imóveis, desse total, 12% apresentaram foco do mosquito, sendo eliminados 280 criadouros

. Além das orientações a respeito dos cuidados para evitar a dengue e como agir em casos de incidências, os servidores distribuíram 2.500 materiais educativos e 800 sacos de lixo para retirada de lixo e materiais inservíveis.

A próxima força tarefa acontecerá nos dias 16 e 17, no bairro Vila Haro, o segundo bairro com maior número de casos da doença no Município, ficando atrás somente do Vila Nova.