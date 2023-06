Três Lagoas registra 8°C e é a menor temperatura do ano

Três Lagoas enfrentou a madrugada mais gelada do ano, onde os termômetros registraram 8°C, com a sensação térmica de 6°C.

E a previsão para sexta-feira (17), é de tempo nublado pela manhã, sol a tarde, sem previsão de chuva para Três Lagoas.

De acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), o frio deve continuar no final de semana, onde os termômetros devem registrar a mínima de 9°C.

Conforme o prognóstico, a partir da próxima semana as temperaturas sobem, por volta dos 26°C na terça-feira (20), entretanto, na quarta (21) e quinta-feira (22), uma nova passagem deve se aproximar do Estado. O Cemtec reforça que as quedas não devem ser tão acentuadas quando a atual.

A previsão do tempo para o final de semana é de céu nublado, sem previsão de chuva. A temperatura para o sábado (17), mínima de 9°C, e a máxima pode chegar aos 19°C.

No domingo (18), mais frio, mínima de 9°C, e a máxima de 18°C.