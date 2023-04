Três Lagoas registra a sexta morte por dengue em 2023

Em apenas quatro meses, seis pessoas morreram vítimas de dengue, em Três Lagoas. O novo boletim epidemiológico da Secretaria Estadual de Saúde, divulgado nesta terça-feira (25), aponta a morte de um idoso de 94 anos. De acordo com o relatório, o homem apresentou sintomas no dia 16 de abril e o falecimento ocorreu no dia 23 de abril.

Ainda segundo o boletim, a confirmação do óbito por dengue se deu na segunda-feira (24) e a vítima não tinha comorbidade. Os outros casos ocorreram entre os meses de fevereiro e março deste ano.

O boletim desta terça-feira revela que Três Lagoas registrou 2.520 casos confirmados de dengue, neste ano. O dado faz com que o município fique em segundo lugar entre todas as cidades de Mato Grosso do Sul com mais resultados positivos para a doença. Fica atrás apenas de Campo Grande (4.767).

Entre os meses de janeiro e abril, 17 pessoas morreram no estado vítimas de dengue.