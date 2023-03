Três Lagoas registra a terceira morte por dengue em 2023

Uma mulher de 75 anos é a terceira vítima a morrer em decorrência da dengue em Três Lagoas. Ela morreu dois dias após o início dos sintomas e não tinha comorbidades.

As outras vítimas da doença no município são um homem de 64 anos e uma mulher de 39 anos. Mato Grosso do Sul contabiliza oito mortes por dengue neste ano.

Três Lagoas já contabiliza 1.147 casos confirmados de dengue do início do ano até agora. Isso tem refletido na superlotação da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e em internações.

Três Lagoas enfrenta epidemia de dengue e lidera ranking dos municípios com mais casos da doença em Mato Grosso do Sul.

E para agravar a situação, Três Lagoas, assim como os demais municípios do Estado e do Brasil, não dispõe de inseticida para o trabalho do fumacê. Esse produto é adquiro pelo Ministério da Saúde, que desde o ano passado não dispõe para repassar aos municípios.