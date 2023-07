Três Lagoas tem aumento de 180% no número de doenças respiratórias em crianças

Os casos, tanto as síndromes gripais (gripes comuns), quanto a Síndrome Respiratória Aguda Grave, aumentaram consideravelmente nas últimas semanas em Três Lagoas, conforme dados divulgados pelo Setor de Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde (SMS). Com isso, fica um alerta aos pais e responsáveis, pois as infecções respiratórias estão entre as principais causas de internação, principalmente de crianças.

Na estação mais fria do ano, as doenças respiratórias aumentam consideravelmente devido ao clima seco e frio, mas principalmente às aglomerações e ambientes menos ventilados, o que favorece as infecções em crianças, tais como gripe, bronquiolite e pneumonia.

No caso das crianças, os números são ainda mais alarmantes, pois do total das 159 internações realizadas no primeiro semestre de 2023, 101 são de crianças, o que representa um aumento de 180% se comparado ao mesmo período de 2022, quando houve 36 casos contabilizados para esse grupo.

Cuidados

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A médica pediatra da Rede Municipal, Anelaine S. Brunelli, faz um alerta aos pais para prestarem muita atenção aos sinais de alarme de insuficiência respiratória que são retração subcostal, retração intercostal e retração de fúrcula. “Ao perceber dificuldade na respiração da criança, corra imediatamente para o pronto socorro, não espere o quadro se agravar para procurar atendimento, pois essa situação é um sinal de gravidade”, alerta a médica.

Os casos mais comuns identificados no Município são: crises de asma, asmas sem tratamento e bronquiolite viral, informa a médica.

Anelaine ressalta que algumas medidas podem ajudar a evitar a transmissão do vírus, como: lavar as mãos com frequência, especialmente após o contato com uma pessoa doente ou superfícies contaminadas; usar lenços descartáveis para assoar o nariz e descarte-os imediatamente após o uso; evitar contato próximo com pessoas doentes e evite compartilhar utensílios pessoais, como copos e talheres; manter a casa bem ventilada e limpa, especialmente os quartos das crianças e cobrir a boca e o nariz ao tossir ou espirrar e evitar tocar no rosto.

Alerta

A chegada do inverno também alerta para a importância de manter o calendário vacinal dos pequenos atualizado para prevenir síndromes respiratórias.

A imunização contra a Covid-19 está disponível para a população a partir dos 6 meses de idade em todas as Unidades de Saúde da Família (USF) da cidade (Veja a lista), bem como a vacina contra a gripe, igualmente necessária.

As demais vacinas de rotina são ofertadas durante todo o ano, como as que protegem contra meningite, pneumonia, sarampo, caxumba, rubéola, poliomielite (paralisia infantil) entre outras – todas elas estão em níveis preocupantemente baixos.