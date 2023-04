Três Lagoas registra aumento de 29% no número de empresas abertas no trimestre

No primeiro trimestre deste ano, Três Lagoas registrou a abertura de 115 empresas, representando um aumento de 29% se comparado com o mesmo período do ano passado, quando, 89 empresas foram constituídas na cidade. De janeiro a março deste ano, 62 foram extintas, enquanto que no mesmo período de 2022, foram 53.

Em janeiro deste ano, a Junta Comercial de Mato Grosso do Sul (Jucems), registrou a abertura de 34 empresas. No mês seguinte, 36 e, em março, 45, totalizando no primeiro trimestre deste ano, a abertura de 115 empresas na cidade. Nesse mesmo período, 62 fecharam as portas, sendo 24 em janeiro, 19 em fevereiro e 19 em março.

O setor de Serviços continua respondendo pela maioria das novas empresas abertas em Três Lagoas, assim como em todo o Mato Grosso do Sul. Das 115 constituídas no primeiro trimestre,41 são ligadas ao setor de Serviços.

Ainda de acordo com dados da Junta Comercial, até fevereiro, 7.478 empresas estavam constituídas em Três Lagoas. Os dados incluem Microempresa (ME), Empresa de Pequeno Porte (EPP) e Empresa de Médio e Grande Porte.

Segundo o agente de desenvolvimento da Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Três Lagoas, Frank Morais, a abertura de empresas, em especial, do setor de Serviços, está ligada a atividade industrial. Muitas abrem para prestar serviços para as grandes indústrias instaladas no município.

ESTADO

Pela primeira vez desde o início da série histórica, há 23 anos, o número de abertura de empresas em Mato Grosso do Sul rompeu a casa do milhar. No mês de março, foram abertas 1.092 novas firmas no Estado, crescimento de 31% em relação ao apurado no mês de fevereiro (834) e 20% maior do que foi registrado no mês de março do ano passado (913).

Segundo o governo do Estado, a explicação está no bom momento da economia sul-mato-grossense, o que é demonstrado por vários indicadores, inclusive na geração de empregos, sendo o Estado detentor da terceira menor taxa de desocupação do País (3,2%).

Segundo o diretor-presidente da Jucems, Nivaldo Domingos da Rocha, outro fator determinante para destravar os investimentos foi a informatização que deu mais agilidade e simplicidade aos procedimentos, mantendo a segurança do processo. “Em março a média para emissão do registro foi de 1 hora e 42 minutos, o menor em todos os tempos”, afirmou. Antes de se iniciar o processo de informatização dos serviços da Jucems, a abertura de uma empresa demorava até semanas.

Desde o início do ano a quantidade de empresas no Estado aumentou em 2.670, sendo 1.907 de Serviços, 658 do Comércio e 105 da Indústria.