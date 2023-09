Três Lagoas registra descentralização do comércio

Uma das mudanças registradas em Três Lagoas nos últimos anos foi a descentralização do comércio. No passado, a maioria das lojas se concentrava no centro da cidade, hoje não, todos os bairros tem seu próprio comércio.

Segundo o presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Três Lagoas, Sueide Silva Torres, isso é bom, pois facilita para os consumidores. Além disso, destaca que pelo fato do aluguel de imóveis no centro ser mais caro, muitos comerciantes optaram por estabelecimentos em bairros.

A descentralização do comércio, segundo ele, facilitou, inclusive, para o aumento de vagas de trânsito disponíveis na área central.

