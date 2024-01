Três Lagoas registra duas mortes no trânsito em 17 dias de 2024

Três Lagoas registrou duas mortes no trânsito em de 17 dias de 2024. A primeira morte ocorreu no dia 12 de janeiro, quando um gravíssimo acidente envolvendo dois moto-entregadores tirou a vida de Lucas Eduardo da Silva Diogo, de 27 anos, após uma colisão frontal entre duas motos na rua Coronel João Gonçalves de Oliveira, cruzamento com a Otávio Sigefredo Roriz, no bairro Vila Nova.

O outro motociclista envolvido no acidente, Luiz Henrique Domingos Emílio, de 18 anos, sobreviveu, mas teve vários ferimentos e segue internando na UTI (Unidade de Tratamento Intensivo) do Hospital Auxiliadora de Três Lagoas. De acordo com os médicos, o quadro clínico do jovem é considerado grave.

Continue Lendo...

Câmeras de monitoramento e segurança da região registraram o acidente e mostram o exato momento em que o motociclista, Luis Henrique, ultrapassa a via pública em alta velocidade e bate contra a moto de Eduardo, que não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O segundo acidente com morte aconteceu no dia 14 de janeiro, quando Claudio Francisco da Paz, de 62 anos, tentou atravessar a avenida Aldair Rosa de Oliveira, próxima à Lagoa Maior e foi atingido por um carro, quando caiu no chão e foi atropelado por uma moto, que não conseguiu desviar. O idoso não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital no dia 17 de janeiro.

Segundo a polícia, o carro que atropelou o idoso não foi identificado e ainda não se sabe se o condutor permaneceu no local para prestar socorro, o que configuraria uma possível omissão de socorro. A denúncia foi feita pela filha da vítima. O inquérito foi registrado como “morte a esclarecer”. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.

Em 2023, foram registradas 17 mortes no trânsito de Três Lagoas. De acordo com profissionais do setor de trânsito, a imprudência ainda é um dos principais fatores que ocasionam acidente entre motoristas, motociclistas e pedestres. A imprudência ocorre quando o condutor tem consciência do que é certo e, mesmo assim, escolhe o incorreto.

“A função básica do trânsito é facilitar a vida das pessoas. A gente tenta reduzir esses sinistros com fiscalização e campanhas educativas para tentar minimizar esses números. Mas, o índice de acidentes está alto e preocupa”, explicou a coordenadora do setor de Educação no Trânsito de Três Lagoas, Carol Feliciano.