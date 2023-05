Três Lagoas registra madrugada 'gelada' e mínima de 12°C

A madrugada desta terça-feira (16), registrou a menor temperatura do ano, 12°C e a previsão é de sol dia todo sem nuvens no céu, sem previsão de chuva, em Três Lagoas.

Segundo a previsão do tempo emitido pelo Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), indica tempo estável, devido atuação de um sistema de alta pressão. Com isso, significa que a massa de ar mais fria favorece o tempo seco em Mato Grosso do Sul.

Esse cenário favorece amplitude térmica mais ampla, a mínima registrada nesta manhã foi de 12°C, e a máxima pode chegar 29°C.