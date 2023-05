A quinta-feira (11), amanheceu gelada em Três Lagoas, a mínima registrada nesta manhã foi de 19°C.

E de acordo com a previsão do tempo emitido pelo Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), as temperaturas devem cair ainda mais para o final de semana.

Segundo o Cemtec, a quinta-feira, será de sol com algumas nuvens e não tem previsão de chuva para toda costa Lestes de Mato Grosso do Sul.

A temperatura máxima para hoje não passa dos 28°C.