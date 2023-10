Três Lagoas registra nove casos de Covid-19 em uma semana

Na última semana, 198 novos casos de Covid-19 foram registrados em Mato Grosso do Sul e 12 óbitos devido à doença. Os dados foram apresentados pela Secretaria de Estado de Saúde (SES), nesta terça-feira (10).

De acordo com o boletim epidemiológico, 35 municípios do estado registraram novos casos de contaminação pelo coronavírus nos últimos 7 dias. Campo Grande foi responsável pela maior parte das ocorrências, com 44 notificações. A capital é seguida por Chapadão do Sul (16), Itaporã (15), Dourados (13), Vicentina (13), Ivinhema (10), Rio Negro (9), Três Lagoas (9), Mundo Novo (8) e Costa Rica (6).

As cidades de Bodoquena, Nova Andradina, Rio Brilhante, Aparecida do Taboado, Aquidauana, Paraíso das Águas, Brasilândia, Juti, Água Clara, Amambai, Batayporã, Corumbá, Coxim, Deodápolis, Ladário, Naviraí e Sidrolândia apresentaram entre 5 e 2 novos casos. Os demais municípios registraram apenas uma única ocorrência.

Continue Lendo...

Dos óbitos ocorridos em Mato Grosso do Sul, a maioria das vítimas pertencia ao grupo de risco de pessoas idosas. Na capital, 3 mortes foram notificadas. Ivinhema, Paranhos, Sonora, Corumbá, Anastácio, Aquidauana, Rio Negro, Naviraí e Ponta Porã também registraram óbitos pela doença. A orientação das autoridades na área de saúde é que as pessoas mantenham a vacinação em dia e completem o ciclo de imunização contra a Covid-19. Confira o boletim.