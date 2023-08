Três Lagoas registra o dia mais quente do ano com sensação térmica de 42,6°C

A onda de calor sobre Mato Grosso do Sul, já causa reflexos em Três Lagoas. A cidade registrou 38,7°C, na quarta-feira (23), com sensação térmica de 42,6°C, o que fez com que fosse o dia mais quente do ano, segundo o meteorologista da Uniderp de Campo Grande, Natálio Abrão. Além disso, a umidade relativa do ar também ficou com índice de 14%, o menor registrado até o momento.

Apesar da estação ainda ser a do Inverno, os moradores de Três Lagoas enfrentam sol forte e um calorão desde a segunda-feira (21), quando uma massa de ar quente chegou ao estado. O município de Paranaíba, também na região Leste, cujo termômetro alcançou a marca de 38,5°C e a sensação térmica de 42,6°C, de acordo com a universidade Uniderp, ficou atrás no ranking.

No fim de semana está prevista a chegada de uma nova frente fria, que pretende derrubar as temperaturas e deverá estar acompanhada por chuva, inclusive, em Três Lagoas.