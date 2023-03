Três Lagoas registra primeira morte do ano por Covid-19

Uma mulher de 31 anos é a primeira vítima fatal da Covid-19 em Três Lagoas no ano de 2023. Ela tinha doença renal crônica, hipertensão e faleceu no último dia de fevereiro. As informações são do último boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde.



Desde o começo da pandemia até agora, a cidade registrou mais de 33 mil casos confirmados da doença e 560 mortes. Em todo o Mato Grosso do Sul foram contabilizados mais de 600 mil pessoas acometidas pela doença e mais de 11 mil óbitos. Nestes últimos sete dias, seis pessoas morreram em todo o Estado.

Para aumentar a proteção da população contra a doença, a Secretaria Municipal de Saúde ampliou o público que irá receber as doses da vacina bivalente, que já está disponível nos postos de saúde da cidade. Esta vacina tem este nome por que, além de proteger contra o vírus propriamente dito, também tem mais eficácia contra as cepas da variante ômicron.

Confira a reportagem completa: