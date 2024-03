Três Lagoas registra primeira morte por Covid-19 em 2024

Apesar de a Organização Mundial da Saúde (OMS) ter declarado o fim da pandemia em maio de 2023, a Covid-19 continua impactando a população, em Três Lagoas. No dia 20 de fevereiro deste ano, foi registrada a primeira morte pela doença no município. A vítima, um homem de 88 anos, era uma pessoa idosa e com problemas de saúde.

Segundo o Médico da Família e Comunidade, Vinícius Neves, o grupo mais afetado é composto por pessoas não vacinadas contra a Covid-19, pessoas com problemas de saúde e os idosos. Em fevereiro, mais de 100 casos da doença foram registrados em Três Lagoas, representando um aumento significativo em comparação com janeiro. Vinicius explica que, assim como outras doenças, a Covid-19 tem períodos em que se manifesta com mais intensidade. Antes do carnaval, os casos já estavam aumentando e era esperado um aumento ainda maior após as aglomerações nas festas.

Vinicius afirma que os casos ainda devem aumentar um pouco mais antes de retornar à normalidade. Ele também menciona que as variantes não apresentam um risco maior de morte, mas novas variantes tendem a ter uma capacidade maior de contágio.

Muitas pessoas acabam confundindo os sintomas da Covid-19 com os da gripe e da dengue. No caso da Covid-19, é necessário realizar o teste para confirmar a doença, pois os sintomas são semelhantes aos da gripe. Em relação à dengue e à Covid-19, ambas podem causar febre, diarreia e dor de cabeça; no entanto, se houver sintomas respiratórios, é mais provável que seja Covid-19.

