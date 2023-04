Três Lagoas registra quinta-feira chuvosa

A quinta-feira (27) em Mato Grosso do Sul será de variação de nebulosidade, devido ao avanço da massa de ar mais seca. Pancadas de chuvas isoladas podem ocorrer, com destaque na região Centro-Norte do Estado. Na região Sul, a frente fria irá causar uma leve queda das temperaturas. Na região Leste, poderá ocorrer pancada de chuva a qualquer hora do dia.

Em Três Lagoas, chove desde a madrugada desta quinta-feira (27) e o clima deverá permanecer ameno. O céu ficará parcialmente nublado ao longo do dia. A temperatura mínima é de 19°C e, a máxima, deverá chegar a 26°C.