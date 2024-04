Três Lagoas registra seis homicídios em 2024

Três Lagoas registra aumento no número de homicídios no início de 2024 em comparação ao mesmo período do ano anterior. Enquanto abril do ano anterior encerrou com quatro vítimas fatais, o município já contabiliza seis mortes até dia 3 de abril de 2024, entre elas, um feminicídio e um latrocínio (roubo com morte). Os dados são da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) de Mato Grosso do Sul.

O último caso registrado, no dia 1º de abril, vitimou Sebastião Ferreira Barbosa, de 52 anos, morto violentamente em uma estrada vicinal, conhecida como “Rua da Lixeira”, na região do Cinturão Verde, em Três Lagoas. Segundo a polícia, o corpo foi encontrado com vários sinais de profundas lesões expostas, feitas com uso de objetos, como ferro, madeira ou pedra. Junto com a vítima foi encontrado chaves e munição de revolver calibre.32, intacta. O caso é investigado pela Polícia Civil.

Continue Lendo...

O primeiro caso de feminicídio deste ano, registrado em 21 de março, vitimou Gilvanda de Paula, de 41 anos, que foi assassinada a tiros pelo ex-companheiro, Pedro Henrique Amaral, de 26 anos, quando chegava a um velório de uma vizinha. O crime chocou a cidade pela frieza e crueldade do autor dos disparos, que também atingiu a perna da colega que acompanhava a vítima. Pedro Henrique foi preso em flagrante e confessou o crime.

O caso de latrocínio foi de Uederson Moreira do Nascimento, de 39 anos, assassinado a facadas após ter o celular e o carro roubados. O corpo de Uederson foi encontrado no dia 27 de março, às margens da BR-262, em Três Lagoas. Após investigações, a polícia prendeu dois homens suspeitos pelo crime, em 28 de março. E no dia 2 de março, a polícia prendeu um homem, de 35 anos, por receptação do celular da vítima do latrocínio.

O município de Três Lagoas tem cerca de 132 mil habilitantes e vive um crescimento exponencial com a chegada de empresas e industrias, mas o progresso também traz consigo algumas mazelas, como a violência. As autoridades do município têm realizado planejamentos para reduzir a criminalidade. Segundo o comandante do 2º Batalhão da Polícia Militar de Três Lagoas, Ronaldo Moreira de Araújo, no primeiro trimestre do ano, foram realizadas 27 operações pela equipe tática para combater possíveis irregularidades. Além disso, mais de 585 pessoas foram conduzidas às delegacias.