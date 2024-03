Três Lagoas registra taxa de crescimento de 29,8% em 12 anos

Impulsionado pelo desenvolvimento industrial, Três Lagoas apresentou uma taxa de crescimento populacional de 29,8% nos últimos 12 anos. O município registrou um crescimento de habitantes cinco vezes maior do que a média nacional, que foi de 6,5%. No mesmo período, Mato Grosso do Sul registrou uma taxa de crescimento de 12,6%.

Os dados fazem um comparativo dos últimos Censos do IBGE, um realizado em 2010 e o outro em 2022, cujo dos dados oficiais com as características dos domicílios, as coordenadas geográficas e informações compiladas por setores, têm sido divulgados apenas neste ano.

Continue Lendo...

“A população de Três Lagoas cresceu muito nos últimos 12 anos. Os dados revelam que, o município registra uma taxa de crescimento de 2,20% ao ano. Para cada 100 mil habitantes que temos hoje, podemos estimar que, no ano que vem, teremos 102 mil”, destacou o administrador da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Frank Morais, que fez uma análise dos dados.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

De acordo com o último censo do IBGE, Três Lagoas chegou a 132.152 habitantes. Em 2010, o município contava com 101.791 moradores. Nos últimos 12 anos, a Capital Nacional da celulose ganhou 30.361 habitantes. Em 2010, Três Lagoas ultrapassou a marca de 100 mil habitantes e a cada ano, o município ganha novos moradores.

O avanço no crescimento populacional de Três Lagoas está atrelado ao desenvolvimento industrial da cidade, mas precisamente após a instalação das fábricas de celulose.

Acompanhe abaixo reportagem sobre o assunto: