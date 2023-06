A quinta-feira (15), será gelada e chuvosa, é o que prevê a meteorologia para Três Lagoas. O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), emitiu alerta para mais volume de chuva, que pode chegar a 10mm nesta quinta.

De acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), o tempo continua instável devido atuação de uma frente fria aliado ao fluxo de umidade.

A temperatura mínima registrada foi a menor do ano, 12°C, e a máxima não deve passar dos 15°C.