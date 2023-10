Três Lagoas registra três casos de Covid-19 em uma semana

Na última semana, foram registrados 372 novos casos e 4 mortes devido a Covid-19, em Mato Grosso do Sul. Estes dados, presentes no boletim divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde (SES), nesta terça-feira (24), apresentam aumento nos números de contaminação quando comparados à semana anterior, que notificou 78 casos.

Dos novos casos registrados, Três Lagoas teve três ocorrências da doença. Já as cidades de Campo Grande e Dourados, lideram a lista com 74 casos cada, seguidas de Ponta Porã (31), Vicentina (27), Angélica (22), Mundo Novo (19), Nova Alvorada do Sul (15), Nova Andradina (13), Chapadão do Sul (12) e Itaporã (12).

Os municípios de Ivinhema, Amambai, Paraíso das Águas, Aparecida do Taboado, Glória de Dourados, Rio Verde de Mato Grosso, Deodápolis, Bodoquena, Itaquiraí, Água Clara, Coxim, Nioaque, Anastácio, Jardim e Laguna Carapã registraram entre 3 e 10 novos casos.

Além disso, foram registrados 4 óbitos por Covid-19 nos últimos 7 dias nas cidades de Ponta Porã, Nova Alvorada do Sul, Aral Moreira e Iguatemi. Entre as vítimas, duas delas relataram comorbidades. A orientação das autoridades na área de saúde é que as pessoas mantenham a vacinação em dia e completem o ciclo de imunização contra a covid-19. Confira o boletim completo.