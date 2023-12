Três Lagoas registrou 14 homicídios entre janeiro e novembro

Três lagoas têm cerca de 132 mil habitantes e vive um crescimento exponencial com a chegada de empresas e industrias, mas o progresso também traz consigo algumas mazelas, como a violência.

Segundo a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Mato Grosso do Sul (Sejusp), em Três Lagoas foram registrados 14 homicídios, entre janeiro a novembro de 2023, 26% a menos que no mesmo período do ano anterior, quando ocorreram 19 mortes.

O mês de novembro é considerado o mais violento de 2023, no município, com cinco mortes registradas, como aponta a Sejusp. De acordo com Polícia Civil, a maioria dos autores são presos e colocados à disposição da justiça.

