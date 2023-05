Três Lagoas registrou temperatura mínima de 12°C nesta sexta-feira

Mais uma madrugada gelada, onde os termômetros registraram 12°C, em Três Lagoas. E a previsão do tempo para esta sexta-feira (19), é de céu limpo, com sol o dia toda, à noite o tempo continua limpo.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), é de tempo estável, uma intensa massa de ar frio favorece o tempo seco em todo o Mato Grosso do Sul.

Em Três Lagoas, a temperatura máxima para hoje não passa dos 28°C.

Para o final de semana o cenário não muda, dia ensolarado, céu limpo e temperaturas baixas.

No sábado (20), a mínima prevista é de 13°C, com máxima de 29°C. Já no domingo (21), o tempo continua seco e não tem previsão de chuva.

Os termômetros devem registrar, mínima de 13°C, e a máxima de 29°C.