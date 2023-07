Três Lagoas se classifica para a próxima fase da Copa Assomasul

A cidade de Selvíria sediou no último sábado (15) a etapa classificatória regional da 19ª Copa Assomasul. Com apoio da Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer (Sejuvel), a equipe de Três Lagoas esteve na disputa juntamente com os times das cidades de Aparecida do Taboado, Inocência, Paranaíba e o anfitrião.



No primeiro embate, a nossa seleção empatou em 2 x 2 com Aparecida do Taboado. A decisão foi para os pênaltis e os rivais levaram a melhor marcando 4 gols contra 3. Já no segundo jogo, realizado à tarde, a sorte foi melhor e Três Lagoas fechou o placar com 3 a 2. Assim, nossa equipe está classificada para a próxima fase, juntamente com Selvíria e Aparecida do Taboado.



A Copa é promovida pela Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul (Assomasul), além de promover essa integração entre os servidores municipais, proporcionando lazer, esporte e saúde, que é um dos principais objetivos da Associação.



Os prêmios desta edição serão divididos para o município campeão, vice-campeão, terceiro e quarto lugar. O Campeão vai ganhar o valor de R$ 18 mil vice-campeã no valor de R$ 14 mil, terceiro lugar no valor de R$ 10 mil e quarto lugar, no valor de R$ 6 mil, além de troféus e medalhas.