Três Lagoas se prepara para a 34ª Festa do Folclore com shows e muita diversão

A 34ª edição da Festa do Folclore de Três Lagoas começa nesta quinta-feira e promete agitar a cidade com uma programação repleta de shows, atrações culturais e muita diversão. O evento, que já se tornou uma tradição no município, contará com uma ampla estrutura que inclui palco para apresentações musicais, praça de alimentação, espaço para artesanato e até parque de diversão.

Grandes shows nacionais e locais

Continue Lendo...

A festa deste ano traz uma seleção de grandes nomes da música nacional e local, garantindo noites memoráveis para todos os gostos. A abertura, na quinta-feira, será marcada pela apresentação da icônica banda Roupa Nova, conhecida por suas baladas românticas e sucessos atemporais que atravessam gerações.

Na sexta-feira, o palco será dominado pela dupla Israel e Rodolffo, que atualmente é um dos maiores fenômenos do sertanejo no Brasil. No sábado, os fãs de sertanejo universitário poderão curtir os hits de César Menotti e Fabiano, além da apresentação especial da dupla três-lagoense Neto e Jr, que promete animar o público com o talento local.

O encerramento da festa, no domingo, ficará por conta de João Bosco e Vinícius, dupla que começou sua carreira em Mato Grosso do Sul e conquistou todo o país com seu estilo sertanejo universitário autêntico.

Espaço para artesanato e culinária regional

Além das atrações musicais, a Festa do Folclore também destacará a cultura local com um espaço exclusivo para artesanato. A presidente da Associação dos Artesãos de Três Lagoas, Aline Araújo, enfatiza que o evento é um dos momentos mais aguardados pelos artesãos da região. O espaço destinado à exposição e venda de artesanatos ficará próximo à histórica locomotiva Maria Fumaça e contará com a participação de 70 artesãos, não só de Três Lagoas, mas também de cidades vizinhas.

A praça de alimentação, com uma variedade de pratos típicos e delícias regionais, também será um dos grandes atrativos, oferecendo ao público uma verdadeira experiência gastronômica.

Veja a reportagem abaixo: