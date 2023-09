Três Lagoas sedia Copa Brasil de Luta de Braço neste fim de semana

Nesta sexta-feira e sábado, 15 e 16 de setembro, centenas de atletas de todo o País estarão em Três Lagoas para disputar a Copa Brasil de Luta de Braço 2024.

O evento começa a partir das 12h na sexta-feira, no Ginásio Municipal Cacilda Acre Rocha, com lutadores de todas as idades em busca da vitória em suas categorias. No mesmo dia, acontece a chegada e pesagem dos atletas. No sábado, as disputas começam logo cedo, às 8h.

A classificação nesta Copa abre chances para os campeões disputarem o Arnold Classic 2024, maior desafio da modalidade no Brasil e no mundo.

Continue Lendo...

O representante da Confederação Brasileira de Luta de Braço e Halterofilismo (CBLBH) região Centro-Oeste, Eduardo Silva, agradeceu o apoio do Prefeito Angelo Guerreiro, por meio da SEJUVEL, e faz o convite para toda a população para prestigiar o evento.

Realizado pela CBLBH, o evento conta com o apoio da Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer (SEJUVEL), da Câmara de Vereadores.