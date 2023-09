Três Lagoas segue na liderança do ranking de exportações em MS

A receita com a exportação de produtos industriais em Mato Grosso do Sul alcançou em agosto US$ 466,9 milhões, indicando recuo de 3% em relação ao mesmo mês de 2022, quando o valor ficou em US$ 480,1 milhões. Já no acumulado de 2023 a receita total alcançou US$ 3,545 bilhões de dólares, proporcionando crescimento de 7% em relação ao mesmo período de 2022, quando o valor ficou em US$ 3,308 bilhões.

Esta é a maior receita já alcançada com a exportação de produtos industriais no período de janeiro a agosto. “Quanto à participação relativa, a indústria respondeu por 49% de toda a receita de exportação de Mato Grosso do Sul no último mês, sendo a mesma participação no acumulado do ano até aqui”, afirmou o economista-chefe da Fiems, Ezequiel Resende.

Ainda de acordo com Ezequiel Resende, os segmentos industriais que apresentaram maior participação nas receitas de exportação foram “Celulose e papel”, “Complexo frigorífico” e “Óleos vegetais e demais produtos de sua extração”, respondendo por 76% das exportações no período entre janeiro e agosto.

No grupo “Celulose e papel”, a receita com exportações de industrializados alcançou em agosto deste ano US$ 89,3 milhões. Já no acumulado de janeiro a agosto, o valor foi de US$ 972,3 milhões. Os principais produtos exportados foram pastas químicas de madeiras e os principais compradores foram China, Estados Unidos, Itália, Holanda e Argentina.

Entre os municípios do estado, Três Lagoas segue na liderança do ranking de exportações.

