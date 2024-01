Três Lagoas será polo de aplicação do CNU

O Concurso Nacional Unificado (CNU) está com inscrições abertas. Interessados tem até o dia 9 de fevereiro para se inscreverem exclusivamente através do portal gov.br.

É necessário ter ou criar uma conta na plataforma para realizar a inscrição. Nesta etapa, serão ofertadas 6.640 vagas para 21 órgãos públicos federais, divididas em oito blocos do conhecimento. A taxa de inscrição é de R$ 60 para cargos de nível técnico e R$ 90 para nível superior. As provas serão aplicadas no dia 5 de maio em 220 cidades nas cinco regiões do Brasil. De acordo com o edital, Três Lagoas será um dos pólos de aplicação do exame.

Continue Lendo...

A remuneração salarial inicial varia entre R$ 4 mil e R$ 22,9 mil, para níveis técnicos e superior. O concurso terá validade de 1 ano, até 30 de maio de 2025, podendo ser prorrogado por mais 12 meses, caso seja avaliado o interesse do Ministério de Gestão e Inovação em Serviços Públicos (MGI).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Cada candidato, no momento da inscrição, deve escolher apenas um bloco temático, definir, em ordem de preferência, os cargos de interesse, e a especialidade. Os blocos temáticos são divididos em oito áreas, sendo elas: Infraestrutura, Exatas e Engenharia; Tecnologia, Dados e Informação; Ambiental, Agrário e Biológicas; Trabalho e Saúde do Servidor; Educação, Saúde, Desenvolvimento Social e Direitos Humanos; Setores Econômicos e Regulação; Gestão Governamental e Administração Pública e Nível Intermediário. Todas englobam diversos campos do conhecimento.

Os selecionados devem ser lotados, majoritariamente, em Brasília, no Distrito Federal. Mas alguns cargos serão realocados para cidades de todas as regiões do Brasil.

Interessados em se candidatar em cargos no IBGE, Funai e Incra, por exemplo, têm possibilidade de atuação no estado de Mato Grosso do Sul, como prevê o edital.

Além de Três Lagoas, o CNU também será aplicado em outras três cidades no estado: Campo Grande, Dourados e Corumbá.