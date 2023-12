Três lagoas tem 324 vagas de emprego oferecidas pela Casa do Trabalhador

Nesta quinta-feira (7), estão disponíveis 324 vagas de emprego na Casa do Trabalhador, em Três Lagoas. Pessoas que buscam por oportunidade no mercado de trabalho devem ir até à agência, porém, é necessário realizar o agendamento prévio através do aplicativo MS Contrata + para atendimento presencial. A agência fica aberta das 7h às 17h.

As vagas ofertadas são:

Açougueiro (1); Agente de vendas de serviços (2); Ajudante de açougueiro (comércio) (1); Ajudante de carga e descarga de mercadoria (4); Analista de negócios (1); Aplicador de asfalto impermeabilizante (coberturas) (1);Assistente administrativo (1); Atendente de lojas (25); Auxiliar de costura (2); Auxiliar de cozinha (11); Auxiliar de faturamento (1); Auxiliar de linha de produção (13); Auxiliar de logística (21); Auxiliar de manutenção predial (1); Auxiliar de mecânico de autos (2); Auxiliar de padeiro (1); Auxiliar mecânico de refrigeração (1); Cabeleireiro (1); Campeiro – na agropecuária (1); Consultor de vendas (4); Costureira em geral (2); Cozinheiro geral (2); Desenhista projetista mecânico (1); Eletricista de instalações de veículos automotores (4); Eletricista de manutenção em geral (1); Eletrotécnico (3); Empacotador, a mão (3); Empregada doméstica (1); Encanador (1); Estoquista (2); Frentista (3); Greidista (1); Instalador-reparador de equipamentos de comutação em telefonia (2); Jardineiro (12); Lavador de veículos (1); Líder de conservação de vias permanentes (1); Mecânico de manutenção de ar condicionado (2); Mecânico de manutenção de automóveis (5); Mecânico de manutenção de máquinas, em geral (1); Mecânico de manutenção de motores diesel (2); Mecânico de máquinas pesadas (manutenção) (1); Mecânico de motor a diesel (1); Mecânico de refrigeração (4); Mecânico diesel (exceto de veículos automotores) (1); Mecânico montador motores de explosão e diesel (1); Mecânico de veículos automotores (1); Motorista carreteiro (16); Motorista de caminhão (14); Motorista de caminhão-guincho pesado com munk (2); Motorista de carro de passeio (4); Motorista de ônibus urbano – escolar (2); Motorista entregador (2); Oficial de serviços diversos (2); Oficial de serviços gerais (23); Operador de caixa (34); Operador de empilhadeira (1); Operador de pavimentadora (asfalto, concreto e materiais similares) (1); Operador de rolo compactador (2); Pedreiro (21); Pesquisador de preços (1); Pintor de obras (4); Repositor – em supermercados (6); Representante comercial (1); Serralheiro (1); Servente de obras (13); Servente de pedreiro (7); Técnico em eletromecânica (1); Técnico florestal (2); Torneiro mecânico (1); Vendedor – no comércio de mercadorias (9).

As vagas podem ser preenchidas sem aviso prévio e para concorrer a qualquer uma delas, é necessário comparecer à Casa do Trabalhador com RG, CPF, PIS, Carteira de Trabalho e comprovante de residência.

A Casa do Trabalhador está localizada na rua Dr. Munir Thomé, número 86, no Centro. Informações adicionais podem ser obtidas pelo telefone (67) 3929-1938/3929-1934 ou 3929-1936.