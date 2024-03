Três Lagoas tem 342 igrejas, aponta levantamento do IBGE

Dados do último censo do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) mostram que Três Lagoas tem mais templos religiosos do que escolas e unidades de saúde. Pela primeira vez, o IBGE mapeou todas as coordenadas geográficas e os tipos de edificações que compõem os 111 milhões de endereços do Brasil cadastrados durante o levantamento do censo 2022.

Em Três Lagoas, assim como em todo o Brasil, a grande maioria dos endereços é formada por domicílios particulares, ou seja, as residências. E segundo o levamento, em Três Lagoas existem 342 igrejas, contra 218 unidades de saúde, incluindo os hospitais e 91 unidades de ensino.

Para o administrador da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Frank Morais, esse é um dado curioso. "Essa é a maior curiosidade. Percebemos um crescimento no número de estabelecimentos religiosos", ressaltou.

O número de bairros existentes em Três Lagoas é muito inferior a quantidade de templos religiosos. Isso significa que, em cada bairro existem mais de um local religioso. As igrejas evangélicas são maioria em Três Lagoas, embora o IBGE não tenha divulgado a quantidade de templos por religiões.

Segundo o presidente do Conselho de Pastores de Três Lagoas, Marcos Rosendo, o município tem 250 igrejas evangélicas catalogadas, conforme um estudo que faz parte de uma tese de doutorado de um pastor. "Foram catalogadas cerca de 250 igrejas evangélicas em Três Lagoas", pontou.

No Brasil, as igrejas e templos religiosos não pagam impostos porque estão entre as instituições que possuem imunidade tributária. De acordo com o bispo, Dom Luiz Knupp, a diocese tem previsão de construir mais igrejas na cidade. "Temos a previsão de construir uma igreja em frente a Segunda Lagoa e uma no Parque do Jardim dos Ipês", informou.

