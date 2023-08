Três Lagoas tem a 6ª melhor renda por habitante em MS

Três Lagoas é a sexta cidade de Mato Grosso do Sul com maior renda entre os habitantes. A informação consta no estudo (Neri e Heck¬sher 2023) que cruzou dados do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) e Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) Contínua, e revela ainda a má distribuição da renda, o que acarreta diretamente na desigualdade social. Os dados sobre os municípios brasileiros constam no mapa da riqueza no Brasil, elaborado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV).

De acordo com a Fundação Getúlio Vargas, a análise é útil para o desenho de reformas nas políticas de impostos sobre a renda e o patrimônio. Ainda segundo a FGV, os dados do Imposto de Renda Pessoa Física gerados pela Receita Federal do Brasil permitem captar a renda dos brasileiros mais ricos, o que não se obtém no levantamento das pesquisas domiciliares tradicionalmente usadas em estudos sobre pobreza e desigualdade. Assim, pode-se pensar os critérios para declaração do imposto de renda como um indicativo de riqueza, permitindo identificar os residentes no país com maior poder de compra.

Para o economista e professor da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) - campus de Três Lagoas -, Marçal Rogério Rizzo, a ampliação da desigualdade é realidade em parte dos municípios brasileiros, especialmente nos que apresentam aumento no número de pessoas vivendo nas ruas e de famílias em situação de fome. “Devemos lembrar que a inflação também contribuiu com a concentração de renda, já que as pessoas que ganham menos são as mais atingidas com o aumento da inflação. Tivemos elevação dos preços dos alimentos, dos transportes, dos remédios e isso impacta a todos”, disse o economista.

Ranking

Apesar de liderar o ranking de exportações no Estado, a Capital Nacional da Celulose, como Três Lagoas é conhecida, não ocupa a primeira colocação em relação aos moradores mais ricos de Mato Grosso do Sul.

De acordo com o levantamento, Chapadão do Sul, com 30 mil habitantes, e economia baseada na produção agrícola com cultivo de soja, milho e algodão, ocupa o primeiro lugar com uma renda média da população de R$ 2.315,14.

Campo Grande aparece em segundo lugar com renda média de R$ 1.996,11. Seguido de Maracaju com renda média de R$_1.960; Dourados com R$ 1.716; São Gabriel do Oeste com R$ 1.657 e Três Lagoas com R$ 1.512. Ainda no ranking dos 10 municípios do estado com melhores rendas aparecem: Camapuã com R$ 1.468; Cassilândia R$1.385; Coxim com R$ 1.300 e Ivinhema com R$ 1.293.

O levantamento da FGV mostra ainda o ranking dos municípios com as maiores declarações de patrimônio por habitante. Chapadão do Sul também aparece em primeiro com um patrimônio líquido médio de R$ 83.616,43. Em segundo lugar está Cassilândia com um patrimônio médio de R$ 76.637,06, depois Maracaju com R$ 72.118 e Campo Grande com R$ 71.275.

Na sequência vem São Gabriel do Oeste com R$_56.868; Camapuã com R$ 53.646 e Dourados com R$ 53.570. Completando a lista dos municípios do estado com maior patrimônio por habitante, aparecem Costa Rica com R$ 47.413; Coxim, R$ 44.744 e Inocência com R$ 41.467. Três Lagoas não aparece nesta relação.