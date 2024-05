Três Lagoas tem a madrugada mais fria do ano, 9°C

Três Lagoas registrou a madrugada mais gelada do ano, onde por volta das 4h30 da manhã, os termômetros registraram 9°C, mas a sensação térmica era de 6°C. A quarta-feira (29), será o dia mais frio, com tempo firme, céu limpo e com sol. As temperaturas continuam baixas.

De acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), isso ocorre devido à atuação de um ciclone extratropical que se forma no Oceano Atlântico, na altura do Rio Grande do Sul, que impulsiona o avanço do ar mais seco e frio.

E tem mais frio ainda nesta semana, na quinta-feira (30), feriado de Corpus Christi, os termômetros ficam entre 10°C de mínima, e a máxima pode chegar aos 24°C.

Hoje, os termômetros não passam dos 21°C de máxima.