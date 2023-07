Três Lagoas tem apenas 2,4 mil inscritos no Enem 2023

O Ministério da Educação (MEC) divulgou oficialmente a quantidade de candidatos inscritos para o Enem 2023, em cada região do país. Neste ano, houve retomada do crescimento no número de participantes, mas ainda está bem abaixo do esperado.

Três Lagoas teve 2.405 inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). A quantidade representa aumento de apenas 4,61% em relação à edição do ano passado, segundo dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

Confira a reportagem abaixo: