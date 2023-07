Três Lagoas tem apenas 3 casos de dengue e sai da lista 'vermelha' de alta incidência da doença

A quantidade de casos de dengue, em Três Lagoas, teve uma redução significativa no mês de julho, se comparado a outros períodos de 2023. Apenas três exames positivos para a doença foram registrados em sete dias, conforme dados da Secretaria Municipal de Saúde, e somente sete notificações.

Em meses anteriores, o diagnóstico positivo ultrapassava 30, em sete dias, o que deixa a cidade fora da lista vermelha de alta incidência, em Mato Grosso do Sul. Entre os meses de janeiro e julho, foi registrado o total de 4.560 casos de dengue e seis pessoas morreram vítimas da picada do mosquito Aedes aegypti. Até o momento, 8.861 casos foram notificados no ano, sendo 4.262 descartados.

FOCOS DO AEDES

Os principais focos do mosquito, na região, foram em depósitos móveis, como vasos de plantas ou objetos que acumulem água, além de lixo descartado irregularmente, pneus e em locais naturais, como em tronco de árvores e outras vegetações

SINTOMAS

Segundo o Ministério da Saúde, a primeira manifestação da dengue é a febre alta (>38ºC), de início abrupto, geralmente dura de 2 a 7 dias, acompanhada de dor de cabeça, dores no corpo e articulações, além de prostração, fraqueza, dor atrás dos olhos e manchas vermelhas na pele. Também podem acontecer erupções e coceira na pele.

A infecção também pode ser assintomática ou apresentar quadro leve. A forma grave da doença inclui dor abdominal intensa e contínua, náuseas, vômitos persistentes e sangramento de mucosas.