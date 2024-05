Três Lagoas tem frio de 13°C e registra a menor temperatura do ano

Três Lagoas registrou, nesta madrugada, a menor temperatura do ano, 13°C. E a previsão do tempo indica céu nublado, com muitas nuvens e temperaturas baixas para esta terça-feira (28).

De acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), os dias mais frios devem ocorrer entre terça e quarta-feira (29), com probabilidade de ocorrência de neblina, e pode ocorrer geada na região Sul do estado.

Segundo o órgão, isso ocorre devido a atuação do ciclone extratropical que se forma no oceano Atlântico, na altura do Rio Grande do Sul, e impulsiona o avanço do ar mais seco e frio para o estado. Já o tempo estável ocorre devido a atuação da alta pós-frontal que favorece o tempo seco.

Em Três Lagoas, a temperatura máxima não passa dos 19°C.