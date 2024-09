Depois da chuva teve queda na temperatura nesta manhã onde a mínima foi de 17°C. E a previsão do tempo para esta terça-feira (17), indica sol o dia todo sem nuvens no céu. Noite de tempo aberto ainda sem nuvens.

De acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), as temperaturas ainda seguem amenas ao amanhecer, porém, ao longo da semana, estarão em gradativa elevação.

Em Três Lagoas, a temperatura máxima pode chegar aos 30°C.