Três Lagoas tem mais de 1,4 mil processos de CNHs não concluídos

O Conselho Nacional de Trânsito (Conatran) tem prorrogado o prazo para aqueles que iniciaram o processo de habilitação durante a pandemia e ainda não finalizaram. O Departamento Estadual de Trânsito (Detran) informa que ainda há tempo e recomenda aproveitar o prazo estendido até dezembro de 2024.

Em Três Lagoas, de acordo com o Detran, aproximadamente 1,4 mil pessoas aguardam para concluir o processo de habilitação ainda neste ano. O departamento afirma que são realizados, por mês, cerca de 550 exames práticos no município.

Segundo a chefe da divisão de exames do Detran em Mato Grosso do Sul, Lina Zeinab, quem estiver na fila pode obter a habilitação até o final do ano. “Esses alunos têm quase seis meses para concluir o processo. Basta se organizar, procurar a autoescola e planejar as aulas e o exame. Com isso, é possível finalizar a habilitação e ter a carteira em mãos".

As bancas práticas ocorrem uma vez por mês, durante uma semana, com agendamento feito diretamente com a autoescola mediante pagamento de taxa. Quem não conseguir concluir o processo até o final do ano deve ficar atento. “Se o candidato não concluir a prova prática dentro do período, ele precisa ter pelo menos uma categoria aprovada. Por exemplo, se optou pelas categorias A e B, deve ter uma delas aprovada para emitir a CNH. Caso não consiga aprovar nenhuma categoria nesse período, ele perde o processo e terá que reiniciar tudo a partir do ano que vem. Essa prorrogação é uma oportunidade valiosa, e é importante que o candidato organize seu tempo, se planeje e aproveite o prazo estendido para obter a CNH em dia", explica Lina.

Em Mato Grosso do Sul, cerca de 91 mil pessoas ainda estão na fila para obter a CNH desde 2019. Alunos que iniciaram o processo a partir de janeiro deste ano não se enquadram na lista dos que tiveram o prazo prorrogado e devem finalizar tudo em um ano, conforme o regulamento.

