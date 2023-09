Três Lagoas tem mais de 500 ruas, mas endereços ainda geram transtornos

Localizar endereço em Três Lagoas não é uma tarefa simples. A falta de identificação das ruas, algumas com duplicidade de nomes, números desordenados, entre outras irregularidades, são algumas das situações que se arrastam há anos na cidade.

O técnico em agropecuária e topógrafo, Ovídeo Lopes conhece bem os problemas de endereço em Três Lagoas. Há anos ele confecciona mapa de Três Lagoas, e diante de tantas dúvidas e questionamentos sobre ruas da cidade, Ovídeo escreveu um livro sobre a história de Três Lagoas.

Outro problema enfrentando em Três Lagoas são as mudanças de nomes de ruas conhecidas. Há mais de 10 anos a prefeitura tenta regularizar a denominação de ruas. Para isso, definiu que o marco zero da cidade é o cruzamento das avenidas Rosário Congro e Filinto Müller. A partir deste ponto de referência, ocorreria o ordenamento da numeração dos imóveis. Por isso, as ruas que cruzam a Filinto Müller com o mesmo nome, deveriam ter um dos lados – lado do centro ou do bairro Interlagos, em direção à Lagoa Maior – alterado.

Algumas mudanças ocorrem, mas outras vias continuam sem alteração. Para Ovídeo, só isso não basta, é preciso placas de identificação e divulgação das mudanças.

