Três Lagoas tem mais de 6.900 idosos acima dos 70 anos

O censo do IBGE indicou um aumento na população de idade mais avançada no Brasil nos últimos 12 anos, e Três Lagoas segue essa tendência nacional.

A concentração de pessoas em faixas etárias mais avançadas segue uma tendência global, que o Brasil começou a acompanhar recentemente. O aumento da expectativa de vida é impulsionado pela baixa taxa de mortalidade e mudanças nas causas de morte.

Doenças infecciosas, antes comuns devido à higienização inadequada e falta de saneamento básico, tornaram-se menos prevalentes. Segundo dados do IBGE, além do envelhecimento da população, há também uma maior predominância feminina. A pirâmide etária de Três Lagoas indica que, na faixa etária acima de 70 anos, há 3.902 mulheres em comparação com 3.020 homens.

