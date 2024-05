Três Lagoas tem o 3º melhor índice de alfabetização em Mato Grosso do Sul

A alfabetização, em Três Lagoas, tem conquistado resultados positivos, de acordo com dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), coletados pelo Censo realizado em 2022. O município possui o terceiro melhor índice de alfabetização no estado.

Mato Grosso do Sul tem 94% da população alfabetizada, sendo o 7º estado com o maior índice no ranking nacional. Em Três Lagoas, 96% da população acima de 15 anos é alfabetizada. Na faixa etária entre 15 e 34 anos, esse índice sobe para 99%, ficando acima da média estadual.

Segundo a secretária municipal de Educação e Cultura, Ângela Brito, esse resultado é fruto de investimentos realizados na educação pública durante os oitos anos da gestão atual. Conforme detalha o Plano Plurianual (PPA), até 2025, a Prefeitura de Três Lagoas pretende investir R$ 493 milhões no ensino fundamental.

No entanto, os dados do Censo apontam que a população mais velha é a que menos tem acesso à alfabetização no município, pois apenas 75% das pessoas acima de 80 anos estão alfabetizadas.

A coordenadora regional de Educação, Marizeth Bazé, explica que essas pessoas ainda podem aprender a ler e escrever por meio de programas ofertados gratuitamente pelo governo do estado. Na escola Edwards Corrêa, é ofertado a Educação de Jovens e Adultos (EJA), de forma on-line, para aqueles que sabem ler e escrever, mas gostariam de ter o diploma.

Já as pessoas que não sabem ler e nem escrever, deverão realizar o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja).

A EJA realizada à distância ainda está com vagas abertas, e os interessados podem buscar as escolas Edwards Corrêa ou João Tomes, em Três Lagoas, para fazer a inscrição.

Os dados também refletem uma desigualdade no acesso à escrita e leitura. Dos 3% não alfabetizados, a maioria são mulheres, idosos e a população que se autodeclara preta no município.

