Três Lagoas tem previsão de chuva e temperaturas amenas

A quinta-feira (7), será de tempo nublado, temperatura amenas e tem previsão de chuva para Três Lagoas. Este cenário se deve atuação de uma frente fria que aumenta a nebulosidade, e com isso há possibilidades de chuva em todas as regiões do Estado.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), não estão descartadas tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento principalmente nas regiões Central, Norte e Leste de Mato Grosso do Sul.

Os termômetros seguem com temperaturas amenas, a mínima registrada foi de 23°C, e a máxima não passa dos 33°C.