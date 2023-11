A previsão do tempo para Três Lagoas, prevê um dia ensolarado com temperaturas em elevação, pancadas de chuva não estão descartadas, mas ocorrem em áreas isoladas.

De acordo com a previsão do site Climatempo, a terça-feira (28), será dia de sol com muitas nuvens. Pancadas de chuva à tarde e à noite.

Em Três Lagoas, a temperatura mínima registrada foi de 23°C, e a máxima pode chegar aos 35°C.