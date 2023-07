Três Lagoas tem saldo positivo de empregos

Três Lagoas encerrou junho com saldo positivo na geração de empregos com carteira assinado. Foram 2.615 admissões, contra 2.208 desligamentos, saldo de 407 novas vagas criadas no mês passado. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho e Emprego, divulgados nesta semana.

De janeiro a junho deste ano, Três Lagoas também encerrou o semestre com saldo positivo de 1.417 nos postos de trabalho.

O estoque de emprego formal em Mato Grosso do Sul também apresentou expansão em junho. O crescimento foi de 3.030 postos de trabalho, equivalente a variação de 0,49% em relação ao estoque do mês anterior. Esse resultado originou-se de 31.951 admissões e de 28.921 desligamentos.

No acumulado do ano (janeiro a junho), o MS ocupa o 12º lugar no país na geração de empregos formais com um saldo de 24.872 empregos. O crescimento de 4,17% em relação ao estoque de empregos do mês de dezembro/2022 coloca o MS em 4º lugar em termos de crescimento percentual no ano de 2023. No mês de Junho 2023, MS ficou em 13º lugar entre as unidades da federação na geração de empregos formais com saldo de 3.030 empregos.