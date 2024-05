Três Lagoas terá 10 novos leitos de 'Gestação de Alto Risco' no Hospital Auxiliadora

Nesta sexta-feira (3), foi realizado um encontro entre o prefeito de Três Lagoas, Angelo Guerreiro, representantes do Hospital Auxiliadora e a secretária Municipal de Saúde, Elaine Fúrio. A reunião ocorreu no gabinete municipal e teve como objetivo discutir a implantação de 10 novos leitos de Gestação de Alto Risco (GAR).

Este novo serviço, 100% custeado pelo Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, é em complemento a linha materno infantil do HA e passa a atender toda a região de saúde de Três Lagoas via regulação do Core-MS, a partir deste domingo (5).

A iniciativa representa um significativo investimento visando garantir um atendimento de qualidade às mulheres que necessitam de cuidados especiais durante a gestação. A ampliação dos leitos para Gestação de Alto Risco é uma resposta direta às demandas.

De acordo com secretária Elaine Fúrio, a administração municipal buscou a parceria com o estado e se empenhou em conseguir trazer uma assistência mais completa e humanizada às mulheres em condições de risco durante a gravidez, assegurando um acompanhamento adequado desde o pré-natal até o parto.

*Informações da assessoria de imprensa.