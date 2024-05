Três Lagoas terá agenda especial para a Semana do Meio Ambiente 2024; confira a programação

A Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agronegócio (Semea), anuncia a programação especial para a Semana do Meio Ambiente 2024. As atividades começarão no dia 3 de junho e se estenderão ao longo da semana, culminando em um grande evento de encerramento na sexta-feira (7). A semana será repleta de ações educativas e práticas voltadas para a conscientização e preservação ambiental.

Cronograma das atividades

Segunda-feira, 3 de junho

– 09:40 – Dinâmica: Lixo ou Rejeito?

– Local: E.E. Dom Aquino

– Ação: Palestra sobre as diferenças entre aterro, lixão, reciclagem, política dos 3 R’s e compostagem.

Terça-feira, 4 de junho

– 08h e 14h – Projeto: Três Lagoas +Verde

– Local: APAE Unidade Urias Ribeiro

– Ação: Plantio de mudas de árvores.

Quarta-feira, 5 de junho

– 08h e 14h – Programa SEMEAndo o Futuro

– Local: S.C.F.V. Tia Nega

– Ação: Oficina de propagação de plantas.

Quinta-feira, 6 de junho

– 08h e 14h

– Ação: Conhecendo a Compostagem

– Visita à Fábrica de Fertilizantes da Vida – Terceirizada Suzano

Sexta-feira, 7 de junho – Feira do Meio Ambiente 2024

– Local: Lagoa Maior (ao lado do Ginásio de Esportes)

– Horário: das 08:30 às 14:30

Atrações da Feira:

– Exposição de Biodigestor e compostagem

– Bioindicadores Ambientais

– Coleção Biológica

– Sementes Crioulas

– Animais Peçonhentos

– Conhecendo: Laboratório de Entomologia

– Exposição de materiais de trabalho

– Meliponicultura e hidroponia

– Fertilizante a partir de Resíduos de Fábrica

– Bioeconomia Circular

– Exposição: Fotografias da Natureza e desenhos APAE

– Conservação dos Animais Silvestres

– Ecoponto: Resíduos Recicláveis

– Monitoramento de Qualidade de Água

Serviços Disponíveis:

– Informações sobre licenciamento ambiental

– Ponto de Doação: Roupas e Alimentos Não Perecíveis

– Ecoponto: Lixo Eletrônico

– Microchipagem de Cães e Gatos

– Brinquedos para crianças até 14 anos

As ações contam com a parceria de várias entidades, incluindo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer (Sejuvel), Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS), Polícia Militar Ambiental (PMA), Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), Coopera MS, APAE, Suzano, ISI Biomassa, Corpazul e Recytec.

Participe e Contribua para um Meio Ambiente Melhor!

A Semea convida toda a população de Três Lagoas a participar das atividades e se engajar nas ações propostas para celebrar e promover a consciência ambiental durante a Semana do Meio Ambiente 2024. Este é um momento crucial para refletir sobre nossas práticas e buscar formas de contribuir para a preservação do meio ambiente.