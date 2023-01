POSIÇÃO

O discurso de posse de Simone Tebet como ministra do Planejamento foi, nas palavras de alguns políticos, de alguém que “chegou chegando” e marcando posição logo de cara, rebatendo, inclusive, futricas de divergências com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e sua turma, que ficou surpresa com o tom de Tebet.

DECLARAÇÃO

Ainda durante o discurso, Simone Tebet fez questão de agradecer ao marido, o secretário de Estado da Casa Civil, Eduardo Rocha. “Agradecimento especial ao seu amor e seu carinho. São um incentivo que permite que deixe nossa casa com a tranquilidade e sei que estará cuidando de nossas filhas para que eu possa servir ao Brasil”, declarou ao esposo que estava na plateia.

FPM

Três Lagoas terá aumento no repasse do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), após aumento no número de habitantes. Três Lagoas saltou de 125 mil habitantes para mais 132 mil, segundo IBGE.