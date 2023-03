Três Lagoas terá calor de 36°C nesta sexta-feira

Sexta-feira (31), será de sol com aumento de nuvens ao longo do dia, e tem previsão de chuva à noite, em Três Lagoas.

As temperaturas continuam elevadas e as pancadas de chuva devem ser isoladas em diferentes regiões da costa Leste de Mato Grosso do Sul.

Segundo o Cemtec (Centro do Monitoramento do Tempo e do Clima de MS), este tempo quente e seco é favorecido pela atuação de uma circulação anticiclônica. As chuvas serão de intensidade fraca e moderada devido a combinação de calor e umidade, aliando ao avanço de uma frente fria oceânica. Em Três Lagoas a temperatura deve variar entre 23°C e 35°C.

No final de semana a previsão é de chuva, no sábado (1°), o dia será de sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite. Termômetros registram a mínima de 25°C, e a máxima de 35°C.

O domingo (2), será de sol e não tem previsão de chuva para Três Lagoas, a temperatura continua em elevação, e os termômetros devem registar 36°C.